Tragedia sul lungomare, non ce l’ha fatta la turista fiorentina investita da un’auto

Massa, 17 agosto 2024 – Non ce l’ha fatta la turista che mercoledì è stata investita da un’auto mentre stava attraversando il lungomare in zona Poveromo. Le sue condizioni, da subito critiche, sono peggiorante in serata, fino a spirare durante la nottata. Claudia Lucentini, 56 anni, originaria di Firenze, era sulla nostra costa per un periodo di vacanze. Al momento dell’impatto la donna, da quanto ricostruito sommariamente al momento del sinistro dalla polizia municipale, stava attraversando la strada, quando un’utilitaria, guidata da un uomo, l’ha colpita, facendola crollare a terra. La bicicletta è stata scaraventata alcuni metri più avanti.

Le condizioni della donna sono state considerate serie sin da subito dai soccorritori che, una volta arrivati sul posto, hanno provato a prestare le prime cure alla donna che inizialmente è rimasta cosciente, fino a poi perdere i sensi. Visto il quadro clinico preoccupante, i soccorsi hanno pensato bene di allertare immediatamente il Pegaso 3, l’elisoccorso che distava alcuni chilometri dal luogo dell’incidente, per permettere alla donna di raggiungere in poco tempo l’ospedale di Cisanello.

Una volta arrivata a destinazione, la donna è stata trattenuta sotto osservazione, viste le condizioni di salute molto precarie, ovvero in stato comatoso. I medici hanno tentato per tre giorni di salvare la turista fiorentina, fino alla tragica fine di ieri notte. Un altro incidente stradale sul lungomare, un’altra tragedia che riporta in luce il rischio sicurezza sul tratto maggiormente frequentato durante l’estate da turisti e massesi.

Il lavoro dei vigili urbani, arrivati sul posto alcuni minuti dopo la tragedia, sarà ora quello di risalire all’esatta dinamica dell’incidente. Subito dopo l’impatto gli agenti hanno raccolte testimonianze utili di coloro che stavano passeggiando sul litorale al fine di ricostruire il sinistro che poi si è rivelato mortale.

Quei luoghi non sono nuovi a tragedie di questo tipo: oltre ai codici rossi che frequentemente impegnano i soccorsi, circa due anni fa perse la vita un centauro, Christian Ferretti, che la notte del 15 maggio del 2022 perse la vita sull’asfalto tra il ristorante ’La Carretta’ e la discoteca ’Pirata’. Si scontrò, in sella alla sua moto, con un suv guidato da un uomo originario di Spezia.