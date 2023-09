Morta Christine Bader, madre di Francesca Nicoli a Carrara

È scomparsa all’età di 73 anni Christine Bader, madre di Francesca Nicoli, titolare degli omonimi studi d’arte. Era la ex moglie di Carlo Nicoli. La donna originaria di Buenos Aires si è spenta a causa di una terribile malattia nella sua Lugano, dove viveva da diversi anni. Christine Bader era presidente della Christine Bader Art Consultant, ma prima aveva lavorato per vent’anni assieme al marito Carlo negli studi d’arte più famosi al mondo spedendo capolavori in tutto il pianeta. Dopo aver lasciato carrara si era risposata con l’operatore finanziario francese Guy Joly, che le è stato accanto fino all’ultimo momento. Ha contribuito a rendere Carrara famosa nel mondo grazie alle sue innegabili doti di imprenditrice ed esperta d’arte. I genitori di Bader erano grandi industriali tessili di origine franco - argentina, e producevano lana merinos. Una donna di cultura che tra i tanti incarichi aveva organizzato un importante ricevimento per il presidente Usa Bush, alla Fondazione Thyssen Lugano.

ci ha fatto conoscere e girare il mondo e ci ha sempre spinte a non fermarci all’apparenza delle cose – ricorda la figlia Francesca –. La mamma era rimasta devastata dalla perdita di mia sorella, ma prima di quel momento ricordo i Natali passati con i cugini in Argentina, l’attività che svolgeva con papà di cui era diventata socia nel ‘73, il suo amore per l’arte, il suo entusiasmo, la cultura e la musica (sua sorella era musicista), ma anche le nuotate e le cavalcate. Ringrazio – conclude la figlia Francesca – il marito per esserle stato accanto fino all’ultimo".