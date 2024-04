Moriconi ’vara’ la sua squadra. La lista ’Uniti per Fosdinovo’

Dopo lunghe trattative e incontri nella compagine di centro sinistra del territorio di Fosdinovo, ecco che Antonio Moriconi – assessore uscente dell’attuale amministrazione del capoluogo malaspiniano – ha finalmente trovato la quadra, avendo costituito la squadra e composto la lista dei candidati che lo sosterranno. Si chiama “Uniti per Fosdinovo“ e scende in pista nella campagna elettorale per conquistare l’ambito ruolo di sindaco di quel Comune.

Ecco dunque i nomi dei candidati al Consiglio comunale della lista “Uniti per Fosdinovo – Moriconi sindaco“: Cristian Morotti, Mario Mariani, Maurizio Lazzini, Daniele Marchi, Simona Mulazzani, Aurora Bernardini, Floriana Lichene,Orazio Arfanotti, Leonardo Di Casale, Guido Dazzi, Tony Giuliano,Milena Cucchiara, Paola Galiati.

Fra i nuovi candidati molti sono i giovani, un buon numero i professionisti, di cui alcuni medici, qualche assessore uscente e la cosa che più balza all’attenzione è la presenza netta, di candidati storici del Movimento 5 Stelle. Lo scorso mercoledì sera i candidati sono stati presentati nella frazione di Canepari di fronte a un nutrito pubblico e ieri sera, altrettanto è avvenuto nella sede della Società di Mutuo Soccorso nella borgata di Tendola.

R.O.