Montignoso ricorda la Liberazione. Due giorni di cerimonie solenni. Tra cultura, memoria e futuro

Anche Montignoso si prepara a commemorare l’80esimo anniversario della Liberazione con due giornate che si annunciano essere dense di significato storico e istituzionale, l’8 e il 9 aprile. Martedì si terrà infatti la cerimonia commemorativa con la deposizione di corone in vari luoghi simbolici del territorio: a Villa Schiff presso il monumento a Nerino Garbuio, al Bastione al monumento ai caduti, al Cimitero sulla tomba di Pietro del Giudice e al monumento della Linea Gotica di Cinquale. Alle 11.30, in via della Libertà a Cinquale, l’esibizione dell’orchestra giovanile della scuola G.B. Giorgini che eseguirà l’inno nazionale, a cui seguiranno i saluti istituzionali del Console americano a Firenze Daniela Ballard, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dell’assessore regionale delle Marche Giovanni Dallasta, del presidente di Anpi Montignoso Cesare Del Giudice e del sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti. Per quanto riguarda l’orazione ufficiale, sarà affidata al professor Valdo Spini.

Il giorno successivo, mercoledì 9, sarà invece dedicato all’approfondimento storico con un interessante convegno che si intitola “La Liberazione e la Linea Gotica sul versante occidentale”, e che è in programma alle 9.30 nella palestra della scuola media G.B. Giorgini. Interverranno nell’occasione docenti e ricercatori appartenenti alle università di Siena, Pisa, Firenze, Genova e rappresentanti dell’Istituto Storico della Resistenza Apuana, tra cui anche i professori Nicola Labanca, Massimo Turchi, Francesco Fusi, Giovanni Conti, Paolo Pezzino, Paola Bocalacchi, Mirco Carrattieri e Maria Del Giudice.

Due giornate che dunque intendono non soltanto ricordare, ma anche riflettere sul valore della Memoria e sul significato stesso della Liberazione, coinvolgendo istituzioni, scuole e cittadinanza in un percorso condiviso di consapevolezza storica.