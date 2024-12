Montignoso potenzia la sala operativa del Coc

Il Comune di Montignoso intende procedere a selezione per affidare con procedura concorrenziale semplificata, previa manifestazione di interesse, l’allestimento della Sala Centro operativo comunale (Coc). L’appalto è costituito da un unico lotto ed ha per scopo il rafforzamento strutturale della sala operativa comunale di protezione civile, migliorare la funzionalità e la possibilità di collegamento con i vari attori del sistema regionale. L’appalto comprende la fornitura del materiale e la sua installazione, nonché la realizzazione (previa verifica delle concessioni governative) di un ponte radio e la formazione del personale all’uso dei dispositivi. Per questo ha pubblicato una manifestazione di interesse da cui attingere, poi, per l’affidamento diretto. L’intervento dovrà essere completato entro il 25 febbraio e l’appalto è pari a poco meno di 86mila euro. Tutte le informazioni sul portale regionale Start.