Montignoso per un ’bene comune’. Lorenzetti: "Ho sentito i ragazzi. La giunta sarà al loro fianco"

L’ha definita "una fase embrionale", quel percorso di interlocuzione che il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, ha faticosamente messo in piedi dopo lunghe interlocuzioni avvenute a stretto giro negli ultimi mesi. Un "percorso" che "proseguirà" nonostante lo sgombero della Casa Rossa Occupata, l’ex casa cantoniera sull’Aurelia proprietà dell’Anas e da ormai 12 anni occupata dagli attivisti.

Sindaco, ha parlato con i ragazzi e ragazze di Casa Rossa?

"Li ho incontrati questa mattina (ieri per chi legge, ndr) e ho detto loro di stare tranquilli e che l’amministrazione comunale sarà sempre al loro fianco".

Cosa succederà ora?

"Ripeto, ci troviamo in una fase embroniale delle trattative. Non sappiamo ancora cosa ci prospetterà Anas e quali condizioni ci presenterà. Hanno aperto ad un percorso di concessione una volta tornati in possesso dell’immobile. Ora vedremo cosa accadrà. Noi vogliamo costruirvi un luogo di incontro e socializzazione per i ragazzi e i meno giovani, ma lo potremo decidere solo quando Anas ci darà la concessione dell’immobile. Attendiamo una chiamata, poi ci sarà un sopralluogo e solo a quel punto la situazione sarà più chiara".

E la delibera sull’Osservatorio dei beni comuni?

"Il progetto, in generale, proseguirà...".

FdI e Lega esultano per il "ripristino della legalità". FdI ha parlato di "responsabilità politiche di un’amministrazione che per oltre un decennio ha permesso e legittimato una situazione di illegalità sul proprio territorio comunale", come risponde?

"Volevano mettere una bandierina e ci sono riusciti. Il mio consiglio è di pensre a cose più importanti come le fabbriche che chiudono o la sanità che è un disastro. Inoltre, questa mattina (ieri per chi legge, ndr) è stato utilizzato uno spiegamento di forze impressionante per chiudere una casa mettendo in tilt il traffico sull’Aurelia e causando disagi ai cittadini. Insomma, un puntiglio politico che non fa l’interesse del Paese".

Tra le ipotesi che FdI ha annunciato ieri in conferenza stampa c’è quella di mettere l’immobile a disposizione dell’Opa, oppure trasferirvi la sede della stazione dei carabinieri di Montignoso o realizzarci una biblioteca comunale. Sono scenari possibili?

"Non mi risulta che Fdl governi a Montignoso, quando vinceranno decideranno cosa fare".

I.V.