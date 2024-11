Montani coordinatrice di Azione: "Il partito punta molto sulla città"

È Valentina Montani la nuova coordinatrice comunale di Azione di Carrara. Da sempre impegnata sui temi del sociale, della sanità e della disabilità il suo impegno sarà quello di guidare il partito verso le elezioni del 2027. Per l’occasione Montani si presenterà con una propria lista, nell’ottica di dare nuovo impulso e nuova energia a un territorio complesso come quello di Carrara. Azione a Carrara conferma e rilancia la collaborazione con il Partito socialista, e assieme all’ex sindaco Angelo Zubbani ci sarà un confronto aperto sul futuro della città. "Con Valentina e il nuovo gruppo dirigente abbiamo intenzione di continuare la nostra azione politica a Carrara – dice il segretario provinciale del partito di Massa Carrara Riccardo Pelliccia – confrontandoci sui temi cari alla città come la sanità territoriale, la riqualificazione degli impianti sportivi, il rilancio del centro storico e del commercio, maggiore sicurezza e lotta al degrado. Tutte le risorse e l’impegno del partito provinciale saranno concentrate su Carrara. Sarà fondamentale riaccendere le energie del civismo, che unite al voto moderato saranno decisive nelle elezioni del 2027, come lo sono state in quelle del 2022". "Ho deciso di intraprendere questa nuova avventura - perché credo molto nella mia città e nelle persone che insieme a me hanno voglia di mettersi in gioco – aggiunge Montani –. Oltre a un gruppo motivato e attivo, con il quale sono certa potremo portare avanti belle iniziative, sono determinata a consolidare il rapporto con tutti i partiti riformisti e moderati. La malattia che mi ha colpito nel 2019 ha costretto a riconsiderare tutta la mia vita, dandomi nuovi stimoli. Mi sono iscritta nuovamente all’Università per laurearmi in Scienze dell’educazione e della formazione per diventare psicomotricista. Mi sto occupando di sociale promuovendo iniziative per i malati oncologici e per tutte le persone fragili. Questi, oggi, sono diventati aspetti del mio essere che voglio portare anche nel mio impegno politico".