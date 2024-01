Monoblocco, affidati gli incarichi per i moduli prefabbricati

Affidati gli incarichi per i moduli prefabbricati che dovranno ospitare gli ambulatori delMonoblocco. Saranno i geometri Francesco Bianchini e Denny Dell’Amico assieme a Laura Bruschi a coprire gli incarichi di progettazione, direzione lavori propedeutici ai lavori di installazione dei moduli prefabbricati al centro polispecialistico Achille Sicari di Monterosso, o Monoblocco, per un appalto complessivo da parte dell’Usl Toscana Nord Ovest di poco superiore a 39mila euro.

Incarichi necessari per permettere all’azienda sanitaria di ottemperare alle disposizioni in materia di antinendio, considerata la riorganizzazione sanitaria del complesso del Centro Polispecialistico ’Achille Sicari’ emersa in seguito al verbale di prescrizione rilasciato dai Vigili del Fuoco e che ha reso necessario il trasferimento di attività ambulatoriali. L’Usl ha recepito le esigenze del servizio con gli spazi da realizzare o implementare e ha poi ritenuto valida la soluzione del trasferimento delle attività all’interno di manufatti prefabbricati da posizionarsi nel piazzale lato Sarzana "affinché venga svuotato l’edificio Monoblocco".

Dopo aver sentito il parere del dirigente delle opere pubbliche del Comune di Carrara, che ha confermato la necessaria presentazione della pratica edilizia del Permesso a costruire, l’azienda sanitaria ha quindi richiesto un’offerta per l’affidamento degli incarichi per il progettista architettonico per la presentazione della pratica edilizia del permesso a costruire, con i relativi elaborati e attestazioni, progettazione esecutiva e direzione lavori opere strutturali per l’installazione dei moduli prefabbricati e la pratica di deposito al Genio Civile, incarico di direzione lavori architettonici e accatastamento manufatti.