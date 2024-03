Monitoraggio dall’alto su tutto il territorio del prefetto Aprea

Il prefetto Guido Aprea ha svolto un’attività di monitoraggio del territorio provinciale a bordo dell’elicottero Volpe 509 in forza al Reparto operativo aeronavale di Livorno, coadiuvato dal comandante della sezione operativa navale di Marina di Carrara e dal personale della Guardia di Finanza addetto alle operazioni di volo. Il Prefetto ha potuto constatare da una visuale privilegiata le principali criticità e fragilità della provincia, che si caratterizza per una stretta attiguità tra la fascia costiera la zona montuosa-collinare, vulnerabile dal punto di vista idrogeologico. L’attività è stata altresì l’occasione per conoscere la strumentazione e le capacità tecniche del velivolo, che rappresenta un’eccellenza. Le innovative strumentazioni di bordo sono in grado di rendere più agevole, ad esempio, la ricerca delle persone scomparse nell’impervio territorio montano.