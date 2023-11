Moda, nautico e turismo, un murales per l’istituto Einaudi Fiorillo

Un murales per rendere più viva e allegra la scuola. Con questo spirito sarà presentato giovedì, alle 15.30 all’Istituto Einaudi Fiorillo, il murale ‘Sogna, vola, ama’ all’interno dell’open day rivolto agli studenti delle medie. Un progetto degli alunni dei tre indirizzi Moda, Nautico e Turistico della sede Einaudi Fiorillo dell’Istituto Barsanti, coordinato e realizzato dallo studio ‘Brezza’ di Carrara. Il disegno, nei toni del blu, è su due pareti esterne della scuola. La realizzazione del murale è stata resa possibile dal contributo del bando di Fondazione Marmo. Il progetto artistico, che ha coinvolto tanti alunni, è pensato per trasformare parzialmente una zona in cui gli stabili delle scuole sono ritenuti anonimi e di scarso impatto, andando quindi a migliorare la percezione visiva con un disegno colorato e allegro, che rappresenta lo spirito dei tre indirizzi della scuola di Marina.