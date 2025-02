Missione clima tra i banchi. Studenti dall’Inghilterra. Progetto di arte e musica

Studenti in arrivo dall’Inghilterra a Bagnone. Una missione centrata sull’obiettivo 13 dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile e resa possibile dalle sinergie messe in campo da Sara Nobili.

"È il primo scambio culturale linguistico tra studenti che avviene da queste parti, tra Bagnone e Villafranca" dichiara entusiasta. Lei è la fondatrice dell’associazione “Vivi NaTUra“, specializzata in “bushcraft“: si è affacciata originalmente nel panorama locale da oltre un anno, valorizzandone le risorse naturali in un circuito virtuoso che mette in rete scuole e istituzioni con un’attrattiva offerta di turismo outdoor.

Arti boschive, tecniche di sopravvivenza nei boschi, conoscenza della flora e della fauna che li abita e, soprattutto, immersioni nella natura: sono questi i punti di forza dell’Associazione che organizza campus estivi per ragazzi, anche in collaborazione con il Comune e le scuole di Bagnone, corsi e sessioni basate sulla connessione con la natura rivolti a tutte le età. Quattro classi arriveranno tra il 28 marzo ed il 4 aprile dall’Embark Federation, Derby, UK, una federazione di scuole statali londinesi che finanzia interamente il progetto senza alcun costo per le scuole locali di Bagnone e Villafranca facenti parte dell’Istituto Baracchini.

"Noi ci focalizzeremo sull’azione 13, l’azione climatica - spiega - I ragazzi, prima di incontrarsi, lavoreranno su una piattaforma virtuale dove faranno una prima attività di conoscenza, scambiandosi informazioni reciproche e condivideranno paure e desideri per il futuro". Dopodiché, si entra nel vivo del progetto: "Prima di incontrarsi fisicamente, a metà marzo i ragazzi esploreranno l’idea dell’impronta ambientale delle nostre azioni. Poi, avverrà il loro scambio nelle rispettive scuole di Bagnone e Villafranca, dove lavoreranno ad un progetto di arte e musica dando vita ai confronti avuti virtualmente".

Manca un mese ma i preparativi sono fatti: "Siamo molto molto entusiasti di questa avventura, di essere stati scelti come partnership in questo progetto. La Federazione londinese ci ha chiesto di collaborare anche per future visite, già calendarizzate: una il prossimo autunno e l’altra in primavera 2026 con il coinvolgimento, oltre alle medie, della scuola primaria".

Il Comune di Bagnone patrocina l’iniziativa: "Siamo grati del supporto del Comune che si attiverà per facilitare il trasporto dei ragazzi dall’Ostello di Treschietto alla scuola di Bagnone". L’associazione ringrazia inoltre la dirigente scolastica Amedea Cinquanta: "È stata molto disponibile ed ha fin da subito sostenuto il progetto che le abbiamo presentato un anno fa. Grazie anche alla professoressa Federica Bondi dell’istituto di Villafranca: senza di lei non saremo riusciti ad approdare allo scambio".

Michela Carlotti