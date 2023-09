'Minuto' di Massa: il convitto non si sposta. Resta a 'Il Pioppo' alla Partaccia

Il convitto dell’istituto alberghiero sarà per un altro anno, almeno, alla casa per ferie Il Pioppo alla Partaccia. La gara lanciata dalla Provincia di Massa Carrara circa un mese fa ha avuto d’altronde una sola offerta, proveniente appunto dalla proprietà dell’immobile ex colonia del lungomare massese, il Fondo Assistenziale Solidaristico CGE. Una sola offerta che con tutta probabilità sarebbe stata comunque quella preferita dagli uffici visto che già l’anno scorso aveva ospitato le attività convittuali dell’alberghiero Minuto di Marina di Massa per cui tutte le operazioni preliminare e di eventuale adeguamento, anche delle linee dei trasporti, non sarebbero state necessarie.

Un affitto che è anche in questo caso annuale, 90mila euro più 30mila di spese vive per utenze e accessorie, che però come da nuovo contratto stipulato potrà essere rinnovato per i prossimi anni alle stesse condizioni e fino all’estate del 2027 quando si spera che sarà pronta la nuova sede del convitto per l’istituto alberghiero, all’interno dell’ex colonia Ugo Pisa di Marina di Massa dove il Comune deve fare lavori per oltre 15 milioni di euro finanziati dal Pnrr, tra cui appunto la ‘student house’ nell’edificio principale del complesso. Il convitto deve infatti garantire 80 posti letto per gli studenti, quelli che arrivano da fuori provincia soprattutto e che scelgono il Minuto proprio perché istituto di eccellenza del settore, in camere doppie o triple dotate di bagno. Poi anche due posti letto per educatori, in camere singole, un locale spogliatoio per il personale Ata e una stanza infermeria. Disponibilità di una sala per la consumazione di prima colazione, pranzo e cena, di capienza non inferiore a 90 ospiti e di un locale cucina adeguatamente attrezzato per la preparazione dei pasti (colazione, pranzo e cena) per i convittori ospitati. In caso di presenza di studenti disabili dovrà essere assicurata la disponibilità di camere e servizi a norma per l’utilizzo da parte degli stessi.