Minor consumi e risparmio energetico nell’obiettivo dei progetti di ricerca

Non ci sono solo investimenti produttivi nel programma di sviluppo da oltre 90 milioni di San Lorenzo fra Liguria e Toscana. Buona parte del protocollo riguarda infatti le operazioni di ricerca e sviluppo che, pure non impostate in maniera diretta su Massa, avranno riflessi su tutta l’attività della società. I progetti di R&S, da realizzare dalle due imprese sono finalizzati all’ideazione e progettazione di 7 prototipi per Sanlorenzo e 9 per Bluegame di cui uno a propulsione ad idrogeno, con particolare riguardo alla riduzione dei consumi e al risparmio energetico.

Le somme destinate a ricerca e sviluppo sono quasi 38 milioni ed è su questa linea che arriveranno aiuti e agevolazioni, da Roma e dalla Toscana, per circa 121 milioni di euro; alla Toscana sono riservati 4,2 milioni per il cantiere di Viareggio. Gli altri indirizzi di ricerca e sviluppo prevedono l’introduzione di servizi digitali per la telegestione e la telemanutenzione, la ricerca di materiali avanzati e il risparmio energetico agendo sul sistema propulsivo e sulla gestione delle utenze compreso un sistema di assistenza da remoto con cui un tecnico della Sanlorenzo possa supportare l’equipaggio nell’immediato tramite l’ausilio di un visore virtuale, oppure agire direttamente sulle utenze e sulla sala motori della nave tramite opportuni sensori. Inoltre la sostenibilità ambientale attraverso l’utilizzo di materiali (sia di costruzione sia di arredi) e lo studio di sistemi di abbattimento delle emissioni (SCR) dei gas di scarico dei motori endotermici, con l’obiettivo di ridurre le emissioni nocive. Per Bluegame si punta soprattutto su Ameglia, sull’efficienza della propulsione e la riduzione del peso dei materiali, sempre più ecocompatibili.

Gli investimenti industriali sono di 6,9 milioni per Ameglia dove realizzare nuovi capannoni e ampliare gli esistenti oltre a impianto fotovoltaico; 4,5 milioni a Viaregio, per ampliare gli spazi con nuovi capannoni e costruire imbarcazioni da 30 a 40 metri; 10 milioni su Spezia per estendere il piazzale sul mare per produrre imbarcazioni oltre i 40 metri, oltre a realizzare il fotovoltaico. Su Ameglia, infine, si deve potenziare anche la capacità produttiva di Bluegame liberando gli spazi occupati da Sanlorenzo all’interno del cantiere.

FraSco