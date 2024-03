Milioni per scuole, edilizia e ambiente. Firmato l’accordo tra Meloni e Giani

I Fondi di sviluppo e coesione porteranno a Massa Carrara una pioggia di milioni, distribuiti su più linee di intervento. Ieri la firma ufficiale dell’accordo a Firenze fra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a cui ha partecipato anche il deputato apuano di FdI, Alessandro Amorese. Ad esempio partiamo dall’istruzione. Ci sono 280mila euro per l’adeguamento e miglioramento sismico della palestra scolastico comunale di Fivizzano ma soprattutto i 6 milioni di euro all’ex Colonia Parmense di Marin di Massa, sede storica dell’istituto alberghiero, sommandosi ai 10,6 milioni già stanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: insieme serviranno a completare le opere di recupero e adeguamento funzionale della struttura. Un milione e 50mila euro anche a Montignoso, per adeguamento sismico, efficientamento e abbattimento barriere architettoniche per la primaria di Piazza, 235mila euro a Mulazzo per isolamento termico della scuola media Alighieri, circa 70mila a Bagnone per efficientamento energetico e completamento auditorium del complesso di Grottò. Ancora, 217mila euro ad Aulla per adeguamento sismico ed efficientamento energetico della primaria di Serricciolo.

Milioni anche per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica e la lotta al dissesto idrogeologico. Sono 10 i milioni per la rigenerazione urbana su tutta la Toscana per il recupero di strutture esistenti e in parte andranno per 4 alloggi a Villafranca. Su 3,2 milioni destinati alle cosiddette ‘foreste urbane’, circa 208mila andranno a Carrara. E’ sulla lotta al dissesto poi che arrivano tante risorse: 17,5 milioni di euro in tutto. E Massa è la provincia della Toscana dove arriveranno più contributi dei Fondi per la difesa del suolo. Ci sono i 4,75 destinati al progetto della foce sul Frigido ma altri 4 milioni per ottimizzazione delle opere di sfioro e ricalibratura degli argini della cassa di espansione Lago di Porta sul Versilia. Ancora 185mila euro a Bagnone per il ripristino della carreggiata della strada comunale Orturano. Poi 2,68 milioni per consolidamento versante in frana e regimazione acque a Camporaghena a Comano. Le risorse saranno destinate inoltre ad Aulla per il movimento franoso di Valenza, a Carrara per riprogettare gli argini, regimazione delle acque sulla strada comunale per Torsana a Comano, come per la messa in sicurezza delle frane a Torrano di Pontremoli e dell’abitato di Castello a Zeri.

"Come Fratelli d’Italia siamo soddisfatti dell’attenzione che il governo Meloni ha avuto nei confronti di Massa – sottolinea il coordinatore provinciale Marco Guidi – andando a finanziarie due progetti importanti già esecutivi e quindi cantierabili. Interventi attesi da tempo che riguardano il mondo della scuola e la messa in sicurezza del territorio. Ancora una volta dimostriamo l’attenzione del governo Meloni verso il nostro territorio e il grande lavoro che sta facendo Fratelli d’Italia, attraverso i propri parlamentari, per portare importanti finanziamenti per mettere al centro dell’azione di Governo anche le necessità della nostra città".