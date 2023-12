Migranti, la Sea Watch in viaggio verso Marina di Carrara. Nuove accuse al Governo

Marina di Carrara, 26 dicembre 2023 – Un nuovo sbarco di migranti è atteso per i prossimi giorni nel porto di Marina di Carrara. L’Italia ha infatti assegnato lo scalo apuano alla Sea Watch 5, che nelle scorse ore ha soccorso 119 migranti nelle acque del Mediterraneo.

La destinazione, lamenta la ong tedesca, "dista circa 1.150 km. Lo scopo di questi porti distanti è quello di tenere le navi di soccorso lontane dall'area delle operazioni in modo da non poter salvare altre persone in difficoltà”.

In due operazioni, l'equipaggio della SeaWatch5 ha soccorso "donne, uomini e bambini (il più giovane ha 3 anni) in pericolo di vita nel Mediterraneo centrale" secondo l'account di Sea-Watch International. In una grafica animata su X la Ong mostra la distanza tra il salvataggio e il porto assegnato, muovendo accusa all'Italia.