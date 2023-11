Soccorsi 21 migranti, sbarcheranno a Marina di Carrara

Carrara, 20 novembre 2023 – In mattinata la nave Life Support di Emergency ha soccorso 21 migranti in acque internazionali nella zona sar libica. La barca in difficoltà è stata individuata direttamente dallo staff presente sul ponte di comando della nave. I naufraghi si trovavano a bordo di un piccolo gommone nero. Erano partiti alle cinque di mattina da Zawiya in Libia. Le persone soccorse provengono da Gambia, Siria e Congo. Presente anche un minore non accompagnato. Dopo aver concluso il soccorso e aver comunicato alle autorità competenti la conclusione delle operazioni di salvataggio, la Life Support ha ricevuto l'assegnazione del porto di Marina di Carrara come porto di sbarco. L'arrivo è previsto per giovedì mattina.

"Purtroppo le condizioni meteorologiche sono in netto peggioramento e siamo abbastanza preoccupati per la navigazione che ci aspetta nei prossimi giorni. Non si spiega un porto così lontano per 21 persone”, lamenta Emanuele Nannini, capomissione della Life Support.