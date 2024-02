Migranti, in arrivo a Carrara la nave Humanity 1: a bordo 64 persone

Carrara, 1 febbraio 2024 – La nave battente bandiera tedesca Humanity 1 è attesa all'attracco nel porto di Marina di Carrara (Massa Carrara) sabato 3 febbraio con 64 migranti, fra cui una sola donna, 52 uomini, gli altri sono minori, sia accompagnati da familiari, sia non accompagnati.

Lo si apprende a Marina di Carrara. Tra le nazionalità degli immigrati in arrivo risultano quelle di Algeria, Egitto, Palestina, Sud Sudan ed altre. Adesso la nave è in navigazione davanti all'isola di Pantelleria. Stamani c'è stata una riunione in prefettura a Massa per mettere a punto le procedure di accoglienza