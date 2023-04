Migranti a Carrara, il giorno dello sbarco: la nave Life Support di Emergency arriva a Marina

Carrara, 19 aprile 2023 – È il giorno dello sbarco. Al porto di Marina di Carrara, alla banchina Taliercio, arrivano i 55 migranti partiti dalla Libia e soccorsi dalla nave Life Support di Emergency. Come spiegato dalla sindaca Serena Arrighi, verrà seguito il protocollo seguito lo scorso 30 gennaio per la Ocean Viking. “I migranti dalla banchina – spiega la prima cittadina – saranno condotti a bordo di pullmini alla Imm dove potranno bere, mangiare e riceveranno vestiti puliti prima di essere smistati in diversi centri di accoglienza in Toscana e in altre regioni”.

I migranti provengono da Bangladesh, Chad, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Nigeria, Palestina, Somalia, Sudan: tutti paesi segnati da conflitti e crisi umanitarie. Tra i passeggeri a bordo della Life Support 46 uomini, tre madri, tre bambini e tre minori non accompagnati.

Ecco tutti gli aggiornamenti sullo sbarco dei migranti a Marina di Carrara: