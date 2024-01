Michelangelo e il suo enigma. Daniela Piazza alla Dickens. Un nuovo volto dello scultore

Domani alle 17,30 alla Dickens Fellowship di piazza Alberica Daniela Piazza parlerà del suo romanzo ‘L’enigma Michelangelo. Il genio, il falsario’. Il ritratto di Michelangelo che emerge dalle pagine del romanzo è quello di un artista animato da un’energia particolare mentre si accinge a realizzare il suo Cupido in marmo bianco di Carrara. "Siamo lieti di festeggiare i dieci anni dalla pubblicazione di questo romanzo proprio a Carrara, a cui la scrittrice dedica un intero capitolo – commenta la presidente della Dickens Marzia Dati –. Oltre alla promozione della cultura dei paesi di lingua inglese, anche la diffusione della cultura italiana insieme agli scrittori italiani contemporanei e del passato rientrano tra gli obiettivi della Dickens, che ormai da anni porta Carrara nel mondo. Siamo felice di ospitare Daniela Piazza e il suo romanzo".

Daniela Piazza è nata a Savona, è laureata in lettere, e si è specializzata in storia dell’arte. È diplomata in pianoforte al conservatorio Paganini di Genova e insegna storia dell’arte al liceo ‘Chiabrera – Martini’ di Savona, dove si occupa anche dell’attività del laboratorio musicale. Come musicista si è esibita in duo con i pianisti Fabrizio Borchi e Fulvio Bianchi e fa parte del coro Anton Bruckner e del gruppo ‘Pro musica antiqua’, indirizzato al recupero della letteratura musicale rinascimentale e barocca eseguita con strumenti copie di quelli dell’epoca. Ha pubblicato articoli a soggetto storico artistico prima di esordire con il fortunato romanzo storico ‘Il tempio della luce’, e in seguito ‘Il tempo del giudizio’, ‘Il bastardo’, ‘La brigante’ e il poliziesco ‘La morte non ha rispetto’, vincitore del Premio Nebbia Gialla 2021.