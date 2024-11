Michela Bertelloni responsabile regionale delle attività produttive

Michela Bertelloni (nella foto) è stata nominata responsabile regionale del Dipartimento attività produttive della Lega Toscana. A ufficializzare la nomina il senatore Manfredi Potenti. L’incarico si aggiunge a quelli di consigliere comunale di Montignoso e di segretario di sezione Lega Salvini Premier dello stesso Comune. "Sono onorata di aver ricevuto questa nomina per cui ringrazio il senatore Manfredi Potenti, coordinatore dei dipartimenti della Lega Toscana, e il commissario provinciale Filippo La Grassa. La considero una grande sfida e una grande opportunità di crescita personale", spiega Bertelloni che sottolinea la presenza capillare sul territorio del partito e l’istituzione dei dipartimenti tematici voluti da Matteo Salvini. Il Dipartimento regionale si occuperà di sviluppare proposte programmatiche di partito in collaborazione con i dipartimenti nazionali. "Collaborando con i professionisti dei vari settori – comenta Bertelloni – possiamo mettere sul tavolo tante proposte per potenziare proprio quelle attività che sono il motore per la crescita del Paese. Oggi le parole d’ordine sono: impegno e lavoro di squadra. Io sono pronta".