Messe, preghiere e tradizione. Via Crucis di luci in centro a Carrara

In occasione delle festività legate alla Pasqua a Carrara nelle chiese cittadine dell’unità pastorale si svolgeranno le tradizionali celebrazioni della Settimana Santa. Oggi l’appuntamento è alle 17.30 alla Madonna delle Grazie con la messa di commemorazione dell’ultima cena di Gesù, mentre alle 18 ci sarà nella chiesa di San Francesco e alle 18.30 in Duomo, e alle 21 ‘l’Ora di Adorazione’.

La giornata del Venerdì Santo sarà dedicata alle preghiere personali. Nel pomeriggio invece si terrà la liturgia ‘In Passione Domini’ alle 17.30 alla Madonna delle Grazie, alle 18 a San Francesco e alle 18.30 in Duomo. Alle 21 poi è previsto il tradizionale appuntamento con la Via Crucis cittadina, manifestazione spirituale che partirà dal piazzale di San Francesco per poi percorrere via San Francesco, via Verdi, piazza Accademia, via Santa Maria, piazza Duomo, vicolo Duomo, piazza delle Erbe, via Rossi, piazza Alberica, via Apuana, via Carriona.

La processione si concluderà infine nel santuario della Madonna delle Grazie. Con un suggerimento speciale e scenografico, volto a impreziosire la cerimonia stessa rendendola ancora più suggestiva: l’Unità pastorale invita i fedeli ad illuminare il passaggio della Croce con ceri o candele. In caso di pioggia è previsto che la celebrazione si svolga in Duomo.

Sabato alle 22 in Duomo spazio alla grande veglia pasquale con benedizione del fuoco, dell’acqua e il canto liturgico dell’Exultet. Poi invece per quanto riguarda la giornata di domenica si inizia alle 9 con la messa santuario al Carmine, alle 10 alle Grazie, alle 11 in Duomo, alle11,30 a San Francesco e alle 18,30 in Duomo.

Per il lunedì dell’Angelo è prevista infine un’unica celebrazione per tutta la città, che avrà luogo alle 10 in Duomo. Le confessioni potranno essere effettuate nella chiesa del Carmine con il seguente orario: dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17,30.