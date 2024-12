Mercato nel mirino dell’opposizione: "Anziana caduta in viale Roma. I soccorsi sono stati rallentati"

"Non c’è sicurezza per le persone al mercato sul viale Roma". Il Polo Progressista e di Sinistra (composto da M5S e UP) ieri mattina è stato testimone di "una rovinosa caduta da parte di una signora anziana al mercato sul viale Roma. È stato necessario chiamare l’ambulanza e abbiamo assistito all’intervento della Misericordia di Massa che, a causa del percorso progettato è stata costretta ad allungare il suo tragitto e i due giovani operatori hanno inoltre dovuto abbandonare il mezzo all’incrocio fra via Tacca e viale Roma per raggiungere la signora ferita a piedi".

"Questo dimostra – proseguono –, come avevamo preventivato in uno dei nostri ’contributi concreti’, che alcuni degli interventi di emergenza in quel tratto del viale Roma potrebbero non essere garantiti con un intervento puntuale del mezzo di soccorso. Le condizioni dei marciapiedi del viale Roma sono pessime e l’anziana ha sbattuto in maniera violenta la faccia a terra e non si è più rialzata. Lo spostamento del mercato oltre a essere stato un danno economico per i negozi del centro e gli ambulanti ha rivelato anche il potenziale pericolo soprattutto per le persone anziane".

"Le obiezioni sollevate dal Polo Progressista e di sinistra – dicono – e dai residenti hanno trovato dimostrazione pratica che sarebbe stato meglio prenderle in considerazione da parte dell’amministrazione. Purtroppo non c’è stato e martedì dopo martedì le preoccupazioni si stanno realizzando. Passate le prime sfilate dopo lo spostamento, i consiglieri di maggioranza sono spariti e siamo rimasti solo noi con la cittadinanza a testimoniare l’inadeguatezza del trasferimento del mercato" concludono nel loro intervento.