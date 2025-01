Memoria, tour nelle primarie per ’Ciao, mi chiamo Bessy’. Spiega la Shoah ai bambini

Non è facile parlare a bambini e ragazzi di Shoah e di campi di sterminio. Molti, anche in questi giorni dedicati alla Giornata della memoria, sono rimasti comprensibilmente scossi da certe immagini e testimonianze. La memoria è un dovere ma con i minori occorrono tatto e modi ’corretti’, altrimenti si rischia di ottenere effetti negativi. Ma esiste una serie di pubblicazioni adatte proprio ai bambini. Tra queste, la favola ’Ciao, mi chiamo Bessy’ (Tara editore) della nostra collega Angela Maria Fruzzetti. Una fiaba bella e delicata ispirata alla vita di Liliana Segre. E la stessa senatrice, sopravvissuta ad Auschwitz, grazie all’attenzione della Provincia, ha avuto modo di ricevere e apprezzare la favola tanto da inviare un messaggio di augurio che è riportato nel segnalibro che accompagna il volume.

Bessy è una piccola formica che attraversa i campi di sterminio, s’interroga sul fumo dei camini, sull’odore di zampette bruciate. Conosce lo spettro della fame, il terrore dei Locusti e degli Scarbisti, ma libera la sua farfalla gialla nella speranza di superare odi e violenze. "La farfalla gialla, da me tante volte evocata, è stata importante nella mia vita – ha scritto Liliana Segre – perché mentre ancora eravamo internati nell’infernale campo di Auschwitz vedevamo in quella farfalla, che superava leggera il filo spinato, il simbolo della libertà, della speranza, della felicità. Come la farfalla, anche la formichina Bessy suggerisce al nostro immaginario il senso della libertà, sempre possibile se sorretta da conoscenza, costanza, impegno".

E la favola di Fruzzetti è entrata nelle scuole e ora ha iniziato il suo nuovo tour del 2025 pronta a incontrare centinaia di bambini del territorio. ’Adottata’ nella Giornata della memoria da alcune classi dell’Istituto paritario Le Grazie e dell’Istituto Giacinto Bianchi, la favola viene presentata stamani, alle 10, alla scuola primaria ’Mosti’ di via Fiume, a Marina, alla presenza anche dell’editore Daniele Tarantino. Domani, invece, sempre alle 10, alla scuola primaria delle Villette, ci sarà anche il consigliere regionale Giacomo Bugliani. Altro appuntamento con Bessy è in programma alla biblioteca di Luni il 1 febbraio, alle 10, alla presenza della docente Maura Fescina e alcuni alunni della scuola primaria di Bedizzano, che hanno illustrato il testo.

L.C.