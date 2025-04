Memoria Ricordati gli eroi della Liberazione

Proseguono le celebrazioni dell’80esimo anniversario della liberazione della Provincia. A Montignoso il sindaco Gianni Lorenzetti scrive: "Al cimitero di San Vito insieme al presidente dell’associazione Linea Gotica - Officina della Memoria Marco Giandomenici e a tutti i partecipanti all’iniziativa, abbiamo reso omaggio a Pietro Del Giudice, figura centrale della Resistenza apuana, comandante dei Patrioti Apuani, primo Prefetto della provincia. Un uomo che ha lottato con coraggio per la libertà, lasciandoci un’eredità di valori che dobbiamo continuare a onorare e tramandare. Grazie di cuore a Marco e a tutti coloro che oggi hanno condiviso con noi questo momento di memoria e gratitudine".

Anche a Massa vanno avanti le celebrazioni della Liberazione. Ieri mattina il sindaco Francesco Persiani è stato presente a una cerimonia al cippo posto nelle aiuole di via Pellegrini. "Si è tenuta una cerimonia in memoria dei carristi americani che hanno dato la vita per liberare Massa nel 1945. Particolarmente toccante è stato il saluto di Brian Solinsky (e sua figlia Lauren), nipote di Talmage E. Harrison, uno dei sei soldati Usa coinvolti nell’imboscata tedesca al carro armato americano e venuto appositamente dagli Stati Uniti per unirsi a noi nella cerimonia di stamani. Ringrazio Marco Giandomenici, presidente dell’Associazione Linea Gotica Alto Tirreno e la Fanfara dei Bersaglieri di Settimo Torinese per averci accompagnati".