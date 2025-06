Memoria in cammino. Omaggio a 4 partigiani

Nell’81° anniversario della strage nazifascista di Forno (68 vittime) del 13 giugno 1944, l’associazione Eventi sul Frigido e l’Anpi, con il patrocinio di Comune e Anvcg, organizzano la II edizione di ’Memoria in cammino’.

L’appuntamento è per stamani, dalle 10.30, con ritrovo all’ex filanda di Forno. Il corteo salirà in località Tre Casette per un omaggio floreale alla targa in memoria dei fornesi Albano Fruzzetti (21 anni) e Pellegrino Fruzzetti (35) e dei carrarini Giulietto Federigi (22) e Giuseppe Ulivi (21), partigiani uccisi dai nazifascisti.

Albano e Pellegrino furono presi durante il rastrellamento del 13 giugno a opera dei fascisti della X Mas e dei soldati tedeschi e massacrati davanti alle loro case alle Tre Casette a colpi di mitra, sotto gli occhi dei loro cari. Lungo il viottolo finirono sotto il fuoco nazifascista anche Giulietto e Giuseppe.

Quel giorno, alle Tre Casette, fu fatto prigioniero Domenico Fruzzetti (20 anni). Con un’arma puntata allo stomaco, rischiò di essere ucciso sotto gli occhi del padre. Poi fu selezionato per la deportazione nei lager nazisti. "Il 13 giugno 1944 mi portarono via da Forno e il 13 giugno 1945 passavo la frontiera di Innsbruck per tornare. Sono stato uno dei primi a rientrare anche se in realtà non si torna mai da quelle tragedie".