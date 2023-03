Megan Ria Il palcoscenico di ‘Amici’ è suo

Il sogno è realtà per Megan Ria: il serale di Amici con Maria De Filippi è suo. Diciotto anni compiuti da poco e già al suo attivo un bagaglio di esperienze notevoli. Dall’età di 3 anni vive a Massa con la sua famiglia ed è cresciuta sviluppando il proprio talento unito ad una bellezza mozzafiato. Ma Megan va oltre l’aspetto esteriore, semplice, tecnicamente brava, poliedrica, ha dalla sua le carte per proseguire in questa strada che potrà regalarle soddisfazioni ed emozioni. Le sue abilità sono progredite negli anni.

Nata come ballo caraibico ha sviluppato negli anni altri stili, dal modern all’ hip hop, riuscendo a indossare qualunque modello musicale e traendo da ognuno un tassello in più per la sua crescita artistica. Non potendo scambiare due chiacchiere con lei, per ovvie ragioni legate al programma, abbiamo parlato con la madre Linda. Le parole sono colme di sensazioni.

I contatti con Megan sono limitati a poche telefonate ma il cuore di mamma sa e parla: "Quello di Megan è stato un percorso di studi lungo oltre sei mesi con mille insidie. Il suo stile di vita è stato stravolto, regole rigide, prove ed esami continui. Megan ha superato se stessa e ha lottato con tutte le sue forze, nonostante il pubblico social spesso abbia remato contro anche superando i limiti della dignità umana e professionale. – Il tono si fa fermo e fiero – Appena diciottenne con una vita da esplorare si è messa in discussione e si è confrontata con i suoi compagni che dimostrano di essere di alto livello tecnico".

Le doti della giovane ballerina sono sicuramente tenacia, costanza, caparbietà e la passione. Aspetti che l’hanno accompagnata in questa meravigliosa esperienza professionale e di vita. "La famiglia – ha detto la mamma Linda – la sostiene e la segue. Non posso non citare il maestro Matteo di Genova, le insegnanti di Massa Valeria e Marilena Minieri, il compagno Luca Cortese, il papà Ivan Ria ed i nonni Rocco e Tommasa dalla Puglia, il fratello Brian e la sorellina Chanel e tutti i suoi parenti ed amici di Massa e da tutta Italia e dall’estero, in primis da Cuba, hanno accompagnato Megan, ognuno con il proprio contributo, in questo meraviglioso percorso".

Megan, seguita dal maestro di latino Raimondo Todaro, ha ottenuto la maglia del serale e ha concluso questo primo step con successo. Vederla ballare nell’ultima esibizione con le lacrime sul viso è stato toccante ed emozionante. Momenti memorabili e che sono da stimolo per continuare al meglio nel serale. "Da mamma – ha ribadito - posso solo ringraziare tutti ed essere orgogliosa di mia figlia che mi ha dimostrato di essere una ragazza adorabile. La vita ripaga sempre quando si fanno sacrifici e non ci si arrende davanti alle difficoltà. Adesso tutti davanti allo schermo su canale 5 il sabato sera per tifare Megan Ria e supportarla Ancor di più.... grazie mille a tutta Massa grazie ancora".

Vittoria Bertelloni