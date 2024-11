McDonald’s a Nazzano: “Già assunti 60 giovani”. Apertura in vista, ecco quando

Carrara, 14 novembre 2024 - Conto alla rovescia per l’apertura del nuovo McDonald’s di Nazzano. Per l’apertura ufficiale, salvo imprevisti dell’ultim’ora che però non dovrebbero esserci, la data indicativa è entro la fine del mese, l’ultima settimana di novembre. Non c’è ancora il giorno preciso, che al momento non è stato comunicato ufficialmente dall’azienda, ma stando alle informazioni pervenuti ieri in Comune, la certezza per l’apertura di fine novembre è del 99,9 per cento. Del nuovo McDonald’s si è parlato in modo approfondito nella commissione commercio presieduta da Luca Vinchesi e in cui sono intervenuti Davide Bruno rappresentante McDonald’s real estate, quindi colui che si è occupato della parte burocratica, Fabio Giardino licenziatario che eserciterà l’attività nel nuovo punto di Carrara e Luisa Venditti.

I lavori della nuova struttura, come facilmente riscontrabile passando sull’Aurelia in località Nazzano, sono andati spediti fin da subito e sono arrivati quasi al termine, andando a concludere un iter iniziato all’incirca due anni fa, quando l’azienda del food iniziò alcune riflessioni sull’eventualità di aprire, dopo i punti a Massa e Sarzana, anche un ulteriore locale lungo l’Aurelia. Il nuovo McDonald’s di Nazzano, è stato spiegato in commissione, avrà una superficie più grande rispetto a quello di Massa e tante sono le aspettative dell’azienda proprio verso la risposta della città nei confronti del nuovo locale carrarese.

Molto buono il numero delle candidature arrivate per un contratto: circa 300 le domande ricevute e tutte dal territorio di Carrara. I colloqui sono avvenuti e sono stati individuate le 60 persone che andranno a formare la squadra di Nazzano. I 60 scelti, che molto spesso sono ragazzi alla prima esperienza di lavoro, hanno già iniziato la formazione nei punti McDonald’s vicini, in modo da essere pronti una volta che sarà inaugurato il punto di Carrara. “Per la maggior parte dei casi, si tratta di ragazzi del posto - hanno spiegato Fabio Giardino e Luisa Venditti - e siamo rimasti molto contenti della risposta del territorio e dell’entusiasmo che ha generato la notizia dell’arrivo di un nuovo McDonald’s. Carrara ha ottime potenzialità, tra turismo e territorio, quindi l’azienda è stata subito convinta di puntare su quest’area geografica”.

Molto buoni anche i dati del locale di Massa, che ha sicuramente convinto l’azienda a puntare ancora sul territorio e andare quindi ad aggiungere un ulteriore tassello ai già tanti ristoranti, McDrive e punti vendita, che il colosso americano ha sparsi nel mondo e in Italia. Solo in Italia sono ben 750 i ristoranti dell’azienda americana, che continua ad espandersi e diffondere il marchio della grande emme gialla. Previste anche iniziative rivolte al sociale, oltre alla speranza dell’azienda di creare un circolo virtuoso di rigenerazione urbana.

“Di solito l’arrivo di un nuovo McDonald’s porta benefici all’area circostante - ha aggiunto Davide Bruno - perché si avvia un’azione rigenerativa del quartiere, dalla strada ai locali vicini. A Massa è successo e penso possa accadere anche a Carrara”.