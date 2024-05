McDonalds a Nazzano. Avanti con la licenza

Sta per concludersi l’iter procedurale per la concessione edilizia per il McDonald’s. Il progetto di realizzazione di un nuovo fast food sull’Aurelia a Nazzano è stato presentato agli uffici dell’Urbanistica da Mbr-Car Srt e sembra sia in dirittura d’arrivo. La nuova attività si aprirà lungo l’Aurelia nel tratto compreso fra l’incrocio di Turigliano e il semaforo di Nazzano, nel lato monti di fronte al complesso della Fum.

McDonald’s dovrà prendere il posto di un immobile ormai fatiscente e inutilizzato da anni. La società ha già presentato progetti e planimetrie al Comune che sta perfezionando le pratiche edilizie che dovrano portare al permesso a costruire.

Nelle scorse settimane è arrivato il via libera dalla Regione Toscana a utilizzare l’area di Nazzano. Si prevede quindi di demoline l’immobile esistente per costruirne uno nuovo destinato a somministrazione di alimenti e bevande. A gennaio il consulente tecnico della società proprietaria dell’area aveve presentato istanza alla Regione Toscana per poter realizzare all’interno del lotto un ristorante McDonalds. La pratica si è conclusa in maniera del tutto favorevole, salvo alcune prescrizioni, con l’ok della Regione che di fatto ha autorizzato il Comune di Carrara a rilasciare il titolo abilitativo edilizio. Si prevede dunque la costruzione di un ristorante con edificio a un piano fuori terra, su pianta rettangolare divisa in due aree funzionali: quella operativa, di cucina e quella di somministrazione, per una superficie di 477 metri quadrati, olter a una terrazza di 90 metri. La proposta di McDonalds ha già suscitato polemiche di chi contesta che l’area sia poco adatta per viabilità e posteggi.