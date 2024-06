Maxi raduno bandistico in piazza della Torre

Nella giornata di domenica scorsa a Casola in Lunigiana nella centralissima piazza della Torre è andato in scena il Settimo raduno bandistico, ovvero un maxi evento organizzato dalla Filarmonica Santa Cecilia di Casola che – come ormai è consuetudine – ha visto la presenza di grandi maestri e musicisti, i quali hanno deliziato il pubblico per ore con le loro splendide esecuzioni.

Alla scenografica kermesse hanno partecipato la Società Filarmonica Albianese, La Filarmonica Santa Cecilia di Bagnone, la Banda Musicale Filattierese e la Musica Cittadina Pontremoli. Alla manifestazione in piazza erano presenti il sindaco di Casola Mattia Leonardi, che ha ringraziato tutte i musicisti per aver allietato la popolazione di Casola e la Filarmonica Santa Cecilia di Casola per l’impeccabile organizzazione della kermesse, oltre al primo cittadino di Casola era presente anche la sindaca di Filattiera Annalisa Folloni.

S.M.