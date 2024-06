Maxi intervento sulla rete elettrica

Un distacco di 8 ore – dalle 9 alle 17 di domani – che si rende necessario per alcuni lavori urgenti sulla rete elettrica. Lo ha comunicato E-Distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, indicando le vie che saranno interessate dal disservizio: via Pascoli 1, 9, 21, 27, da 31 a 39, 1ap, 9a, 9b, 21a, 21b, 39a, 2, 8, da 12 a 28, 14a, 14ap, 14b, 14c, 14d, 16ap, 16a, 16b, 20p, 22b, 22c, 24b, 26ap, 28a, p148; via Fermi 3, 11, 15, 19, 3a, 3b, 11a, 11b, 19a, 19b; via La Salle 13, 23, 33, 23a, 23b, 33a; via Galilei 4d1, 4, 4b, 4c, 4d, 4e; piazza Misericordia da 1 a 3, 4; piazza Liberazione 5; piazza Garibaldi 16p; viale Puccini 1. Un intervento importante che, però, ha fatto registrare le lamentele di residenti ma in particolare esercenti, preoccupati di non poter far fronte al meglio alla mancanza di energia elettrica relativamente al funzionamento di frigoriferi e altri strumenti di lavoro legati al deperimento degli alimenti. Anche in vista della Notte bianca.

Il gestore ha fatto sapere che "il lavoro non è rinviabile perché occorre sostituire urgentemente alcune apparecchiature danneggiatesi in cabina, onde evitare interruzioni improvvise e di ben più lunga durata in orari non prevedibili. Nell’occasione, i tecnici rinnoveranno tutta la componentistica elettromeccanica dell’impianto, in modo da garantire continuità e qualità del servizio. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico", che E-Distribuzione ha programmato per domani. "Grazie a bypass da linee di riserva l’area del fuori servizio sarà circoscritta ad alcuni gruppi di utenze. L’interruzione interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione".