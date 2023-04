Maxi donazione all’Opa. Servirà a comprare un frigo e un lettino

Massa, 14 aprile 2023 - Consegnata un’importante somma a Monasterio da parte del Gruppo Club Lions del Mare, raccolta in occasione della Regata Velica a Bocca di Magra dello scorso settembre. La donazione, immediatamente pronta per essere utilizzata, servirà per acquistare un lettino (compreso di materasso) e un frigorifero adatto a contenere latte materno per la degenza pediatrica dell’Ospedale del Cuore di Massa. Il frigorifero andrà a contribuire all’allestimento del “lattario”: una stanza apposita, interamente dedicata alla preparazione e conservazione del latte materno, che gli operatori sanitari stanno allestendo.

Fra le qualità del frigorifero, la capacità di mantenere una temperatura ideale, garantire la sicurezza e l’igiene del latte, sia materno che della Banca del Latte. In una realtà come quella dell’Ospedale del Cuore, la cui Area Nascita Integrata è dedicata alle mamme e ai loro piccoli affetti da cardiopatia congenita, il tema dell’allattamento è molto importante. I neonati con cardiopatia congenita, infatti, hanno ancor più bisogno del latte materno: questo è da considerare particolarmente indicato, perché maggiormente digeribile, protettivo nei confronti delle infezioni neonatali, e capace di migliorare gli outcome neurologici a distanza. In molti casi, purtroppo, i piccoli vengono separati dalla mamma, anche per periodi prolungati, oppure non sono in grado di alimentarsi direttamente al seno in maniera soddisfacente, a causa della malattia: ecco che il latte, perfettamente conservato, si rivela un importante alleato. Il Gruppo Club Lions del Mare, che comprende i Club della costa da Livorno a Vigevano, ogni anno, nel periodo di fine estate, organizza il “Trofeo Foce Magra”, una regata velica con partenza a Bocca di Magra e arrivo all’Isola Palmaria e sceglie di sposare una causa, a cui donare l’intero ricavato.

"Quest’anno - spiega Aldo Bogliolo, presidente del comitato Regata Interdistrettuale - i nostri sforzi sono stati destinati ai piccoli pazienti dell’Ospedale del Cuore, una vera e propria eccellenza del territorio. Un pensiero per tutti i bambini e le bambine col cuore malato". "Ringrazio il Gruppo Club Lions del Mare per aver scelto di sostenere le nostre attività - ha detto il direttore generale di Monasterio, Marco Torre - La sensibilità che Aldo Bogliolo, Renato Iardella, Nicoletta Giuliani, Alessandra Bertone, venuti in rappresentanza, insieme a tutti i numerosi e generosi soci e partecipanti, hanno manifestato nei nostri confronti, anche in occasione della consegna del ricavato, è energia pura per i nostri professionisti, impegnati quotidianamente per dare il meglio a ogni paziente. Il loro contributo è un grande dono, che a breve avrà un impiego concreto: al più presto, sarà messo a disposizione dei piccoli pazienti".