Matteo Venturi dal ministro Urso

CARRARAIl presidente di Confindustria Matteo Venturi ospite dell’incontro con il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, in programma mercoledì 2 aprile nella sede dell’Unione parmense degli industriali. Venturi è stato invitato all’incontro sul Made in Italy e non perderà l’occasione per parlare del marmo bianco di Carrara, eccellenza nel settore della pietra naturale. L’appuntamento è stato organizzato in occasione della Giornata nazionale delle eccellenze italiane, e in questa sede il ministro Urso incontrerà i rappresentanti del settore agroalimentare. Venturi intende esporre al ministro i problemi del nostro marmo e le sue peculiarità che lo rendono un unicum nel mondo. Sarà l’occasione per promuovere la città del marmo e la sua filiera produttiva a livello governativo, ma anche per individuare modi per tutelare e valorizzare il marmo bianco.

La Giornata del Made in Italy si festeggia il 15 aprile di ogni anno per promuovere la creatività e l’eccellenza italiana. Tra gli obiettivi di questa giornata ci sono il riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al suo patrimonio identitario. Ma anche responsabilizzare l’opinione pubblica per promuovere la tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani, sensibilizzare i giovani a scegliere le professioni artigianali e creative legate alle eccellenza delle nostre manifatture.