Masterclass al Dms Stage con il batterista Mylious Johnson

Masterclass e concerto per un doppio appuntamento in programma sabato al Dms Stage di Montignoso. Mylious Johnson (nella foto), batterista di Giorgia, Ultimo, Pink e Madonna apre gli appuntamenti con la masterclass alle ore 17.30, consigliata non solo ai batteristi ma a tutti i musicisti in generale. A seguire concerto Soul e R&B della band di insegnanti e allievi della Dms Music School in programma alle ore 21.45. Al termine del concerto anche la Jam Session, aperta ai musicisti che vogliono esibirsi. "E’ un onore e un privilegio che Mylious Johnson, il batterista americano più famoso del pop-rock attuale, arrivi al Dms Stage per tenere una masterclass – sottolineano gli organizzatori –, incontro in cui racconterà le sue personali esperienze, darà consigli a batteristi e musicisti e farà sentire tutto il suo talento sulla batteria". Nel suo curriculum, alla voce collaborazioni, artistiche e di produzione, compaiono anche Jovanotti, Tiziano Ferro, Emma Marrone, Gianna Nannini, Destiny’s Child e Quincy Jones. Oggi possiamo definirlo come un batterista con uno stile R&B molto equilibrato, il che lo colloca nel regno dei "nuovi batteristi", in voga ai giorni nostri. Inoltre, nell’ultimo periodo, gli orizzonti di Mylious si sono allargati ed ha spinto i propri confini ritmici oltre, con i suoi progetti da Dj. Si consiglia di prenotare l’ingresso agli eventi sul sito www.dmsstage.com. Eventi riservati a soci Enac/Turisport, possibilità di tesseramento.