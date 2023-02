Master al lavoro per il Comune Incarico per i controlli sul marmo

Controlli su blocchi, seminformi e informi che provengono dalle cave sia a fini statistici sia per evidenziare le qualità merceologiche e le caratteristiche geometriche che siano funzionali alla futura definizione del valore medio di mercato dei materiali ornamentali da taglio necessario ad aggiornare il contributo di estrazione e il canone di concessione. E’ questo uno degli indirizzi che l’amministrazione comunale ha stabilito per la società in house Master che si occupa di gestione e riscossione dei tributi per conto del Comune. La verifica dei materiali provenienti dall’attività estrattiva è uno dei compiti più complessi per Master e certo quello che finisce più spesso al centro della polemica politica: tramite gli indirizzi forniti alla società, quindi, l’amministrazione prova a mettere in chiaro cosa e come deve essere fatto.

I dati raccolti alle pese, inoltre, devono portare all’elaborazione di un database editabile che, sulla base di quanto già elaborato dall’università di Siena, definisca in maniera più puntuale la varietà merceologica (tipo di marmo), la forma del volume del materiale estratto, il colore di fondo e il disegno e per quanto possibile l’eventuale presenza di difetti. I dati acquisiti tramite il database potranno essere eventualmente incrociati con quelli analoghi richiesti dall’ufficio cave ai singoli concessionari nell’ambito della determinazione dei valori medi di mercato aggiornati.

Restano poi essenziali gli altri servizi che riguardano soprattutto i cittadini, come quello per i tributi Imu e Tasi, con gestione e aggiornamento della banca dati con tutta la corrispondenza annuale, l’acquisizione tempestiva dei flussi informatici dal portale Punto Fisco relativi alle riscossioni e loro importazione nel gestionale al fine di monitorare gli incassi e relativa rendicontazione, l’acquisizione dei flussi informatici dal portale dell’ex Agenzia del Territorio relativi alle variazioni catastali, importazione variazioni della conservatoria ed importazione sul gestionale così come la predisposizione degli avvisi di accertamento. Per quanti riguarda la Tari, tariffa sui rifiuti, gestire tutte le comunicazioni che riguardano il servizio così come reclami e rispetto degli standard di qualità e trasparenza oltre a solleciti e avvisi di accertamento.

Ci sono poi anche i servizi alla persona come mense, asili nido e trasporti scolastici di cui bisogna gestire gli accertamenti esecutivi, la definizione dei bonus sociali per la Tari o altre agevolazioni. Fra i servizi rientrano anche quelli cimiteriali e di toponomastica. Per tutti i servizi, infine, Master dovrà fornire supporto per l’individuazione degli avvisi di accertamento esecutivi non pagati per i quali è necessario iniziare le procedure esecutive attraverso la predisposizione del tracciato da inviare ad Agenzia delle entrate-riscossione, nonché l’estrapolazione dei medesimi avvisi non pagati inferiori ai 10.000 euro per i quali è necessario fare solleciti.