Massimo Gelati campione italiano Unvs: "Uscivo da un infortunio. Emozione straordinaria"

Vittoria apuana ai campionati italiani Unvs di corsa su strada. Domenica, a Terni, in occasione dei campionati italiani Unvs di corsa su strada 10 km, la vittoria assoluta, oltre che a quella nella categoria W55 è andata a Massimo Gelati (nella foto a sinistra), atleta del Cus Parma ma ormai apuano d’adozione (è presidente di Evam spa). Il titolo nazionale, su prova unica, si assegnava in occasione della prestigiosa 46° maratona delle acque, una difficile gara tra paesaggi incontaminati, che si snoda nei selvaggi sentieri delle Cascate delle Marmore a contatto diretto con la grande, spumeggiante massa d’acqua del fiume Velino che si getta, dopo un salto di 165 metri, nel fiume Nera. Sulla distanza dei 10 km – con percorso ondulato e certificato Fidal – Gelati, grazie ad una gara partita prudente ma progressiva, come suggerito dal suo allenatore Roberto Vitaloni, è riuscito ad ottenere la prima cheposizione assoluta. Gia detentore del titolo italiano W50 nel 2019, ed attuale detentore del titolo Unvs dei 5mila metri in pista, Gelati, oltre che cussino è anche tesserato per l’Atletica Alta Toscana di Massa, e socio attivo Unvs. "Per un non professionista come me – ha commentato – vincere il titolo di categoria, ma soprattutto il titolo assoluto per la prima volta, è stata una grande emozione. Esco da un brutto infortunio alla caviglia, risolto grazie a tanto impegno e allenamenti, e riconquistare il titolo della mia distanza preferita, è stata una sorpresa molto gradita. Ringrazio il coach Vitaloni".