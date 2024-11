Massese È ancora derby. Bossini cerca conferme

A dieci giorni dall’esaltante partita di Coppa la Massese ritroverà domenica sulla sua strada il Viareggio. Stavolta a Massa saranno gli sportivi viareggini a non poter essere presenti all’appuntamento. "Sarà una partita totalmente differente dalla precedente – ha anticipato il tecnico Massimiliano Pisciotta – visto che ci conosciamo un po’ di più essendoci già scontrati una volta. La stiamo preparando bene perché abbiamo bisogno di fare quei punti che ci servono per migliorare ancora di più la nostra classifica". Nel derby dovrebbe rientrare finalmente Tiziano Andrei che aveva recuperato dall’infortunio domenica scorsa ma era stato fermato dalla febbre. Andrea Vignali, invece, è tornato ad allenarsi in gruppo ma le sue condizioni andranno monitorate giornalmente. Con la difesa in emergenza in queste ultime due gare ha trovato spazio come titolare il giovane Lorenzo Bossini. Il classe 2006 si è ben disimpegnato nel ruolo di terzino sinistro dimostrando di poter costituire una risorsa in più.

"Ringrazio la società ed il mister per l’opportunità che mi hanno dato – ha esternato il giocatore lucchese -. E’ stata una grande soddisfazione fare l’esordio in Eccellenza in una piazza importante come quella della Massese. Cercherò di confermarmi. Do sempre il centodieci per cento ad ogni allenamento e poi è il mister a decidere chi merita o meno di andare in campo". Bossini viene da 8 anni passati all’Atletico Lucca, fino agli Allievi Regionali Elite. L’anno scorso ha fatto la Juniores Nazionale con il Ghiviborgo e quest’anno ha esordito nel calcio dei grandi guadagnandosi fra l’altro qualche settimana fa una convocazione con la rappresentativa regionale di categoria. Nativo di Santa Maria del Giudice, Lorenzo fa parte della folta "colonia" lucchese della Massese che comprende anche Quilici, Bartolomei, Cecilia, Romiti e Nannipieri.

Gianluca Bondielli