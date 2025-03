Massese Corsa aperta verso i play off. Reti inviolate nella sfida con il Perignano

FRATRES PERIGNANO0MASSESE0

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Bresciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Misseri(23’st Regoli), Taraj(32’st Cutroneo), Viola, Rossi. All.Fanani

MASSESE: Cozzolino, Bartolomei, Quilici, Brizzi, Favret, Andrei, Lorenzini(42’st Lazzini), Mariani, Buffa, Anich(22’st Costanzo), Ferrari. All.Pisciotta

Arbitro: Pisano di Ercolano

PERIGNANO – Al triplice fischio finale dell’arbitro è risultato di parità, a reti bianche, tra i locali rossoblù e la Massese. Un pareggio per i Fratres Perignano che però fa muovere la sua precara classifica mentre per la Massese, a cinque giornate dal termine del campionato, la lotta per accedere nel gruppo delle squadre per i play off è sempre più aperta. Soprattutto in prospettiva di un finale di campionato ad alta tensione, il risultato di parità raccolto dai bianconeri al "Matteoli" di Perignano è positivo. In questa seconda trasferta consecutiva la Massese scende in campo falcidiata da numerose assenze, problemi fisici e squalifiche, e il mister Pisciotta ha dovuto forzatamente far ricorso a diversi giocatori, ben cinque, della squadra juniores. Da parte perignanese, che lotta ogni domenica per tirarsi fuori dalla zona play out, la squadra schierata da mister Fanani è la migliore del momento, con il recupero di Cutroneo, portato in panchina. e e porta a quattro la striscia di risultati positivi. In avvio di partita è soprattutto il forte vento ad ostacolare in tante occasioni il gioco di entrambe le squadre, in particolare nella fase di impostazione. Passando i minuti la squadra dei Fratres alza il suo baricentro e, con Lucaccini al 10’ e poi con Rossi al 15’, ha due grosse occasioni per portarsi in vantaggio ma Cozzolino in entrambe le occasioni sale in cattedra e riesce a parare. La squadra dei Fratres Perignano riesce a comandare il gioco mentre per la Massese rimangono grosse difficoltà nella costruzione del gioco. Si va al riposo in perfetta parità sia di gioco che di risultato. Nella ripresa prende maggiore consistenza il predominio territoriale dei rossoblù locali ma tutto questo non si concretizza in realizzazioni che cambierebbero il volto della partita.

Pietro Mattonai