Massese Berti regala il pareggio sul finale

pro livorno sorgenti

2

massese

2

PRO LIVORNO SORGENTI: Strambi, Solimano, Lucarelli, Quilici, Cavalli, A.Lischi, Montagnani, Putrignano (78’ Putrignano), Cutroneo, Signorini, Lucchesi (81’ Di Fiandra). A disp. Marchetti, Fraschi, Accordino, Turini, Fornaciari, Maffei, Gianfranchi. Allenatore: Bandinelli.

MASSESE: Paci, Berti, Bertonelli (84’ Dutilh), Zavatto (71’ Baracchini), Bonini, Fortunati, Sidibe, Cherubini (77’ Lazzini), Buffa, Cornacchia, Maggiari. A disp. Pierucci, Scarf, Bonini, Catola, Brizzi, Corbani. Allenatore: D.Del Nero.

Arbitro: Rinaldi di Empoli (Giunta e Perndolaj di Firenze).

Marcatori: 12’ Cornacchia (M), 14’ A.Lischi (PLS), 54’ Cutroneo (PLS), 92’ Berti (M).

Note: ammoniti Solimano, Quilici, Cutroneo (PLS); Cherubini, Montagnani (M).

LIVORNO - Né vincitori né vinti nella sfida in chiave play-off del ’Magnozzi’. Pro Livorno Sorgenti prima sotto, poi avanti e infine raggiunta in pieno recupero da una Massese mai doma, trascinata dai 300 tifosi al seguito, che guadagna un punto in classifica sul Tuttocuoio.

Due novità di formazione per parte rispetto al turno precedente, che aveva visto entrambe vittoriose. Federico Bandinelli è costretto a rinunciare agli squalificati Serafini e Santagata, rimpiazzati dai 2005 Strambi e Putrignano. Sul fronte opposto Berti per Del Pecchia, anch’egli fermato dal giudice sportivo, e Cherubini al posto di Marchini. Parte forte la Pro Livorno Sorgenti, già dopo cinque minuti impegna il portiere avversario con Cutroneo. Al 10’ break sulla tre quarti di Montagnani, che si presenta a tu per tu con Paci bravo a respingere.

Sul ribaltamento è però la Massese a conquistare un calcio piazzato da fuori area (fallo di Solimano): se ne incarica lo specialista Cornacchia, abile a trafiggere Strambi per il vantaggio bianconero. Vantaggio che dura solo due giri di cronometro: al 14’ Alberto Lischi di testa realizza l’uno a uno. Tutte e due le squadre non si accontentano e vanno a caccia del risultato pieno. Le emozioni non mancano. Verso metà tempo Massese vicinissima alla rete con bomber Buffa, che a colpo sicuro centra la traversa, e con Maggiari: il numero 11 dai venti metri colpisce il palo. Al 32’ ci prova Cornacchia: palla sul fondo. Anche i labronici hanno una buona chance (40’), è Cutroneo a saggiare i riflessi di Paci.

Proprio Cutroneo a inizio ripresa completa il sorpasso, dribblando Paci prima di depositare in fondo al sacco. La gara diventa meno scoppiettante. Ospiti in forcing: al 74’ Buffa supera Strambi, un difensore salva sulla linea. Poc’anzi era uscito Zavatto per infortunio. Davide Del Nero le prova tutte, con gli innesti di Lazzini e Dutilh. E al 92’ arriva il pari: angolo di Cornacchia e zuccata decisiva di Berti, al battesimo del gol con la maglia della Massese.