Massa si veste a festa . Stand, prodotti e attività

Dal laboratorio della lavanda al tradizionale mercato contadino di Campagna Amica con i prodotti del territorio di stagione, freschi ed anti-spreco. San Francesco fa rima con agricoltura, famiglie, dieta Mediterranea: sarà come ogni anno Largo Matteotti il cuore della festa del Santo Patrono, in programma per la giornata di oggi, con tante attività promosse da Coldiretti e Campagna Amica. In piazza non mancheranno il gettonatissimo spazio dedicato ai bambini con il gioco ’sgranocchia la pannocchia’ e il simpatico giro in groppa agli asini. "San Francesco è per la nostra organizzazione e per le nostre aziende un momento privilegiato e piacevole di incontro con i cittadini-consumatori. Lo dimostra la crescita del mercato contadino: quest’anno sarà composto da una trentina di produttori, espressione della più genuina e rispettosa agricoltura, con i loro prodotti e le loro storie", spiega Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara. Nel paniere di San Francesco i visitatori troveranno il meglio dell’agricoltura e della zootecnia toscana. Non mancheranno gli animali esotici ed una bellissima esposizione di conigli giganti con alcune delle specie più curiose e simpatiche al mondo.

Ma non solo. Infatti in totale saranno 132 banchi allestiti nel centro storico all’interno del perimetro Ztl, in largo Matteotti, lungo viale Eugenio Chiesa, piazza Palma e piazza Aranci.

Quest’anno l’appuntamento coincide con la prima edizione del ’Weekend dell’amicizia’, organizzato dall’amministrazione comunale, che vedrà ospiti fino a domenica le delegazioni delle città gemellate di Bad Kissingen (Germania), Vernon (Francia) e owy Sacz (Polonia). Alle città gemellate verrà riservata piazza Aranci per esposizioni di materiale promozionale, stand gastronomici e laboratori ludico-ricreativi. Come ogni anno spazio anche alle associazioni di volontariato, tra cui lo stand della Lilt lungo viale Chiesa e la Croce Rossa Italiana in Piazza Palma.

Attenzione all’ordinanza sulla viabilità che prevederà modifiche al traffico e alla sosta sui tratti di via Betti (tratto stradale lato Monti di via Aranci), viale Chiesa, Largo Matteotti, via San Sebastiano, via San Pietro, via Angelini e Area parcheggio ex Intendenza.