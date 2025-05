Massa, presidio di protesta contro uno spazio pubblico dedicato ad Almirante

Massa, 5 maggio 2025 – Si terrà nel pomeriggio di martedì 6 maggio, sotto il municipio di Massa, un presidio di protesta contro l'intitolazione di uno spazio cittadino a Giorgio Almirante a (a lungo segretario del Movimento sociale italiano), una strada o un parco o un altro luogo pubblico: la questione sarà affrontata mercoledì mattina in commissione consiliare per la toponomastica.

Alla manifestazione in programma alle 18, annunciata la presenza di esponenti di partiti, sindacati e associazioni provinciali di centrosinistra, dall'Anpi alla Cgil, dall'Arci a Gaza Fuorifuoco Palestina, dal Pd al M5s. La protesta a Massa richiama quanto già accaduto a Grosseto dove la scelta dell'amministrazione d'intitolare una via ad Almirante è stata contestata da più fronti, finendo anche all'esame del Consiglio di Stato che ha poi dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal Pci: per i giudici amministrativi spetta ai Comuni il potere esclusivo di decidere sul nome delle strade, con il prefetto chiamato a decidere se rilasciare o meno l'autorizzazione in base a valutazioni di tutela dell'ordine pubblico o esigenze di regolarità anagrafica.