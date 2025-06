’Massa Picta’ alla Rinchiostra. Focus sugli animali dell’aia

"Nell’aia di Massa Picta-Galline, galli, tortore, piccioni, anatre, tacchini e asini" è il titolo del primo appuntamento in programma oggi, alle 18,30, nel parco di Villa La Rinchiostra. Gli ospiti della prima puntata della 5ª edizione di Massa Picta sono Luciano Bandinelli, presidente dell’Associazione Ornitologica Apuana; Daniele Pisani e Paolo Basteri, allevatori di razze avicole; Lorenzo Innocenti dell’Associazione avicoltori apuani e Davide Della Bona, dell’associazione ’Gli asinieri delle Apuane’. Anche per questa edizione si sono rinnovate le partnership con le associazioni del territorio come l’Associazione Cuochi e il Touring Club Italiano, volte alla promozione della rassegna che ha come direttore artistico Fabrizio Diolaiuti (nella foto). Confermate anche le collaborazioni con Federalberghi costa apuana, Asshotel, Campeggi Riuniti Partaccia, Ageparc, Compagnia del Mare e Consorzio Balneari Massa. "Siamo inoltre orgogliosi – ha detto Andrea Cella, vice sindaco con delega alle attività produttive che dall’inizio ha creduto nel progetto – perchè l’edizione 2024 ha ottenuto il contributo del Ministero dell’agricoltura. Crediamo molto nella valorizzazione delle nostre tipicità e nella promozione del territorio attraverso questo tipo di evento che coinvolge molti cittadini e incuriosisce i turisti che possono scoprire le tradizioni, la cultura e la storia di Massa".

Gli appuntamenti hanno cadenza ogni quindici giorni e sono sempre di venerdì. Al termine di ogni appuntamento le lady chef Rossana e Bruna preparano una piccola degustazione gratuita a tema con la puntata.

Massa Picta è in programma fino al 19 settembre con gli incontri- spettacolo diretti e coordinati da Diolaiuti nel tradizionale format di talk show. Ci saranno momenti seri e ospiti impegnati, che si alternano a momenti più leggeri.