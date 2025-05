Massa in forma... al mare. La kermesse alla Partaccia: "Sport metafora della vita"

Dopo anni di successo invernale nel cuore della città, Massa è in Forma si trasferisce al mare: domenica andrà in scena la prima edizione estiva della manifestazione, in località Partaccia a Marina, dalle 10 alle 20. A presentarla, l’assessore allo sport Roberto Acerbo, affiancato dal presidente del consiglio comunale Agostino Incoronato e dal presidente della Commissione sport Alfredo Camera. L’iniziativa, patrocinata dal Coni – Comitato regionale toscano, nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale di ampliare le occasioni per promuovere la cultura sportiva, valorizzando anche le discipline ’estive’ come sup, windsurf, vela, beach volley e nuoto, che durante l’edizione invernale non trovano spazio adeguato. L’evento coinvolgerà 23 associazioni sportive, distribuite nelle diverse aree della Partaccia per garantire il massimo coinvolgimento del pubblico. Lungo via Baracchini, sia nel tratto verso i monti che in quello verso il mare, saranno posizionati numerosi gazebo con stand dedicati a sport come tennis, basket, pugilato, skating, pallavolo e arti marziali.

In questa zona saranno presenti anche i gazebo istituzionali del Coni e di Evam, insieme a varie scuole sportive locali. Proseguendo verso la pineta, si entrerà in una zona dedicata agli sport di resistenza e all’aperto come l’atletica leggera e il trail running, grazie alla partecipazione di associazioni quali l’Athletic Team e le Frecce Apuane. Sulla spiaggia, invece, il focus sarà sugli sport da sabbia: beach volley, pallavolo e rugby su sabbia. Qui, gruppi come il Team Beach Volley, White Tiger Massa e Apuani Rugby daranno dimostrazioni pratiche e inviteranno il pubblico a cimentarsi in brevi allenamenti guidati. Infine nella zona del mare e dello specchio d’acqua antistante la spiaggia, si potranno ammirare e provare attività nautiche come vela, surf e sup, grazie alla partecipazione del Circolo della Vela, dell’Apuan Surf Crew e dell’associazione Amici di Andrea. Una parte importante dell’evento sarà dedicata alla socializzazione e all’inclusione, sottolinea Acerbo: "Vogliamo promuovere lo sport non solo come attività fisica ma come strumento di crescita, aggregazione e benessere. Questa edizione estiva è un’occasione per avvicinare non solo i cittadini ma anche i turisti presenti a Massa a uno stile di vita sano". A sostenere la manifestazione anche Fonteviva, storico partner del territorio, che sarà presente con un gazebo per distribuire gratuitamente l’acqua agli atleti e ai visitatori. "Siamo orgogliosi di essere al fianco del Comune in questo progetto – ha detto Stefano Giannelli, rappresentante di Fonteviva – perché lo sport è il contesto ideale per valorizzare i nostri prodotti e ribadire il legame con la comunità. La nostra è da sempre ‘l’acqua dello sport’, non solo per la qualità, ma anche per la vicinanza concreta che dimostriamo sponsorizzando eventi, squadre e iniziative su tutto il territorio". Il messaggio che Massa è in Forma vuole trasmettere va oltre la promozione dello sport in sé: è un invito a vivere la comunità in modo attivo e consapevole. "Lo sport è una metafora della vita – ha concluso l’assessore Acerbo – e offre insegnamenti preziosi: gioie e fatiche, vittorie e sconfitte. Ma soprattutto, insegna a stare insieme".

Michele Scuto