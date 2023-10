Massa a 33 Giri, 4° Memorial Mauro Baldini in Piazza Aranci

Domani torna “Massa a 33 Giri, 4° Memorial Mauro Baldini”, una grande festa che coinvolgerà tutto il centro storico. La mostra mercato del vinile inizierà alle 10 in piazza Aranci con espositori di dischi in vinile provenienti da tutta Italia e continuerà fino alle 22. Sono previste inoltre molte iniziative collaterali in tutto il centro storico. "Abbiamo pensato di realizzare tanti momenti di intrattenimento tutto il giorno legati alla musica e ai dischi in vinile per coinvolgere gli appassionati di tutte le età", dice Elisabetta Zanetti, presidente del Centro commerciale naturale ’Massa da Vivere’, l’associazione che organizza l’evento.

Il programma della giornata prevede infatti, oltre alla mostra-mercato in piazza, alle 16 l’esibizione della band itinerante Tanto Brass Gang con un repertorio musicale funky degli anni ‘70 che risuonerà nelle strade e nelle piazze del centro storico. Dalle 18.30 in piazza Aranci Dj set di Contatto Radio Popolare Network con i dischi in vinile di Bud Lee DJ, la musica a 33 giri che non passa mai di moda. E alle 21.30 nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale l’incontro “Incredibili cover anni ’60-’70”, un racconto di parole e musica di e con Alessandro Volpi e Federico Bogazzi.

In piazza Aranci tra le migliaia di dischi in vinile, si potrà trovare anche lo stand di Memorabilia e saranno presenti con un gazebo ’MutaMenti’, che presenterà la seconda sessione del festival jazz, la biblioteca civica Giampaoli, che offrirà la possibilità di usufruire del prestito di libri sulla musica e anche dei vinili presenti in biblioteca. Alle 16 è previsto un raduno di collezionisti di vespe del Vespa Club Massa e Can’ Sciolti, presenti anche loro in piazza Aranci con un gazebo. I negozi e i locali aderenti al Ccn ’Massa da Vivere’ sono pronti ad accogliere appassionati e visitatori con vetrine, allestimenti, menù e vestiti dedicati agli anni ‘70.

Per il quarto anno l’edizione è un omaggio alla memoria di Mauro Baldini, noto in città per la sua passione per la musica. Con il suo entusiasmo ha contribuito a realizzare la prima edizione dell’evento “Massa a 33 giri” coinvolgendo i commercianti e portando per la prima volta a Massa collezionisti da tutta Italia. L’evento è realizzato con il sostegno dei soci aderenti al Ccn e del Comune di Massa col patrocinio della Provincia per l’evento collaterale “Incredibili Cover”. Inoltre hanno contribuito anche Confcommercio Lucca e Massa Carrara, Confimpresa Master Formazione, PiùMe Hotel La Bussola, Servizi Industriali Srl e Azienda Agricola Cantarelli. La radio ufficiale è Contatto Radio Popolare Network.