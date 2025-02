Maschera al teatro del Giglio. L’impegno durerà tre anni

L’Azienda Teatro del Giglio di Lucca ha indetto una procedura selettiva per colloquio e titoli per formare una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di personale con qualifica di maschera teatrale che avrà validità di 3 anni. Il profilo comporta lo svolgimento delle attività di seguito indicate, durante gli spettacoli e/o eventi e le relative prove in programma presso Teatro del Giglio, Teatro San Girolamo e altri eventuali spazi nel centro storico o nelle vicinanze o sul territorio della Provincia di Lucca: accoglienza del pubblico e controllo biglietti e/o abbonamenti d’ingresso sulla base di idonea, conoscenza del piano di emergenza e della gestione della sicurezza del Teatro, assistenza per la sistemazione del pubblico in platea, nei palchi, in galleria e nel loggione, presidio costante della zona di assegnazione per assicurare l’assistenza e il controllo delle uscite di sicurezza; vigilanza, vendita programma di sala. Le domande solo tramite il Portale InPA (all’indirizzo www.inpa.gov.it).