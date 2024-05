Marzia Dati è Cavaliere . Un titolo per la cultura

Alla professoressa Marzia Dati (nella foto) il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per ‘la sua proficua attività in ambito culturale’. A candidare al cavalierato la docente di inglese del liceo scientifico ’Marconi’ e presidente della Dickens Fellowship, è stata la collega Carla Ambri. "Non riesco ancora a crederci, sono emozionatissima – commenta Marzia Dati – tutto questo è stato possibile grazie a una nostra socia che insegna al liceo ’Fermi’ di Massa e al mio curriculum. Si tratta dell’anglista Carla Ambri, che ha creduto in me e in tutto quello che faccio. Carla è stata stupenda. Questo titolo mi fa capire che i meriti esistono perché sono stata candidata da una semplice cittadina che ha inviato il mio curriculum. Quello che faccio lo faccio grazie alla mia forza di volontà e il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica non fa altro che darmi ulteriori motivazioni a fare ancora più cultura".

Marzia Dati si è laureata in lingue e ha conseguimento il dottore con lode in letteratura nordamericana. Ha tradotto numerosi testi inglesi e russi, in particolare dello scrittore inglese Dickens. Dal 1994 al 1999 ha collaborato con la Fondazione Gorbaciov di Mosca nell’ambito dell’organizzazione di convegni tenuti dai membri dello staff del presidente dell’ex Unione Sovietica Michal Gorbaciov. Ha partecipato a numerosi seminari, organizzato mostre ed eventi, scritto libri e collaborato con numerosi enti e università italiane e straniere. Nel 2004 è stata riconosciuta come ‘Women of the year’ per l’impegno nella diffusione della cultura dall’American Autobiographical Institute di Raleigh del North Carolina.