Il marmo sui binari, la suite dell’Orient Express rivestita dalla Furrer di Carrara

Carrara, 7 novembre 2024 – L’Orient Express parla carrarino. La suite del celebre convoglio è stata rivestita dei marmi di Carrara, precisamente della Furrer. Il treno, acquistato dalla società Belmond, ha cambiato look e in attesa dell’intero maquillage alle otto carrozze, ha rinnovato la suite, affidata alla creatività dell’archistar JR. Il progettista parigino ha scelto così i marmi e la professionalità dell’azienda della famiglia Mazzi per declinare il lusso a bordo della carrozza.

Soddisfatto il general manager Paolo Mazzi che da un pool di aziende internazionali ha visto scegliere la Furrer per il know how carrarino e per le garanzie fornite nella posa del marmo. “Fra tutte le aziende in gara – spiega con orgolgio – siamo stati gli unici a garantire al progettista la tenuta del marmo e la capacità di assorbimento delle vibrazioni tipiche di un treno. Assicurando così la resa del marmo. Un progetto d’eccezione che coniuga eleganza, esclusività e avanguardia nel rilancio dell’Orient Express. La suite del leggendario treno, simbolo di lusso e fascino senza tempo, è stata esposta alla Biennale di Venezia: il vagone è arrivato su una chiatta attraverso il canale per poi finire sui binari della stazione”.

L’idea di Belmond è quella di promuovere un turismo sostenibile che consente con il massimo del comfort di toccare le capitali d’Europa. Una clientela di altissimo livello che a bordo troverà il massimo del lusso. L’intervento di Furrer ha interessato due ambienti chiave della carrozza: il bagno e la camera da letto. “In ogni spazio – prosegue Mazzi –, il marmo si fa protagonista, conferendo una raffinatezza inconfondibile grazie all’impiego di materiali selezionati con cura, quali statuario, bardiglio e verde bamboo. Nell’ambiente bagno, Furrer ha realizzato un mosaico artistico di grande impatto visivo, raffigurante l’avambraccio dello stesso JR. Questo mosaico, un pezzo unico e simbolico, è stato creato con la maestria artigianale che contraddistingue l’azienda, ed è stato reso possibile grazie a una collaborazione davvero speciale.

Il bagno in marmo bianco della suite

JR ha affiancato gli artigiani apuani nella selezione di ogni singola tessera, lavorando a stretto contatto con loro per assicurare che ogni dettaglio rispettasse la sua visione artistica. Questa attenzione meticolosa ha dato vita a un’opera che unisce l’arte contemporanea e il lusso senza compromessi. Per la camera da letto, Furrer ha curato la pavimentazione e realizzato un arco a massello che incornicia un vetro retroilluminato sfondo perfetto per la vasca da bagno. La vera sfida di questo progetto risiedeva nella complessità tecnica legata agli spazi ridotti e alla natura mobile della carrozza. Lavorare su un treno richiede una gestione meticolosa dei pesi, il controllo delle vibrazioni e il rispetto delle normative ferroviarie. La progettazione ha richiesto innovazione e precisione, qualità che hanno permesso a Furrer di superare ogni ostacolo tecnico con soluzioni all’avanguardia, mantenendo al contempo intatta l’estetica del progetto”.

Ora, il treno è pronto per il suo viaggio di debutto che a dicembre partirà da Parigi fino a Istanbul. “Furrer – spiega Mazzi – è orgogliosa di aver contribuito a questo progetto straordinario, che celebra il connubio tra design contemporaneo e la tradizione del marmo italiano. Ancora una volta, l’arte della lavorazione del marmo incontra l’eccellenza del Made in Italy, lasciando una firma indelebile nella storia di uno dei treni più iconici”.