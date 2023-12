"Marina in pessime condizioni, serve più attenzione"

"Marina di Massa si presenta in pessime condizioni". Il consigliere comunale del Pd Daniele Tarantino ha presentato nel merito un’interpellanza al sindaco comunicando che alcuni residenti hanno segnalato la mancanza di manutenzione dei giardini e del verde del centro di Marina, mancanza di manutenzione alla nuova fontana, mancanza di manutenzione ai pali dell’illuminazione che richiedono una tinteggiatura. "C’è bisogno di più attenzione per Marina – dice Tarantino – attivando un percorso di manutenzione ordinaria onde evitare situazioni di degrado e gestendo la situazione riguardanti i continui allagamenti. Ricordiamo inoltre che il periodo natalizio, speriamo, porterà alla nostra città i turisti e nella piazza centrale, verrà festeggiato il Capodanno. Insomma, non possiamo farci più trovare impreparati". E conclude: "Continuano inoltre le segnalazioni riguardo alla nuova fontana, dove cittadini si sono risentiti dopo la demolizione della rosa dei venti, che fungeva anche da panchina davanti al mare, criticando la scelta a senso unico dell’amministrazione comunale".