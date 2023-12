Marina di Carrara, arrivati i 119 migranti della Sea Watch 5: tra loro 26 bambini non accompagnati

Marina di Carrara (Massa Carrara), 28 dicembre 2023 – Nuovo sbarco a Marina di Carrara. Nella mattina di giovedì 28 dicembre è arrivata al porto apuano la Sea Watch 5 con 119 migranti a bordo tra cui 26 minori non accompagnati. L’arrivo della nave della ong tedesca in porto è avvenuto intorno alle ore 09, dopo 4 giorni di navigazione e 1150 chilometri di distanza dal punto di soccorso nel Mediterraneo centrale. A bordo della nave ci sono per lo più eritrei.

Le operazioni di accoglienza e l'organizzazione delle varie procedure successive allo sbarco sono coordinate dalla prefettura di Massa Carrara. Ad attendere lo sbarco lungo la banchina del porto, volontari, il supporto sanitario e le forze dell'ordine, oltre al personale dell'Autorità Portuale e della Capitaneria di Porto. I migranti hanno ricevuto i primi controlli a bordo, poi sono stati fatti scendere a piccoli gruppi e accompagnati con i pullman nel vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere, per le successive procedure di identificazione e controlli medici. Terminate le operazioni, i migranti saranno smistati nelle strutture di accoglienza selezionate.

È il nono sbarco registrato a Marina di Carrara. Nel 2023 sono arrivate circa 1.100 persone tra cui oltre 250 minori non accompagnati. Il primo è stato il 30 gennaio quando dalla Ocean Viking di Sos Mediterranee sono scese 95 persone tra cui 15 donne, 38 minori di cui 33 non accompagnati. Il 19 aprile e il 5 giugno è stata la volta della Life Support di Emergency con un primo sbarco di 55 persone tra cui 5 minori di cui 3 non accompagnati e il secondo con 29 migranti tra cui tre donne e un bambino. Quarto sbarco il 7 luglio quando è arrivata la Geo Barents con 196 accolti di cui 51 minori non accompagnati, tornata poi il 19 luglio con 214 migranti di cui 139 minori. Poi il 22 agosto e il 4 ottobre due sbarchi della Open Arms con rispettivamente 196 e 176 migranti. L’ultimo, l’ottavo, quello della Life Support di Emergency con 21 persone scese il 23 novembre.