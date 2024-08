marina di carrara

Stamani alle 10 nella pineta di Imm Goiulio Rapetti in arte Mogol, manterràla prosessa all’amico Riccardo Canesi e omeggerà la targa dedicata a lui e al compianto Lucio Battisti. Un momento per ricordare, di fronte all’installazione, il passaggio a cavallo e la sosta all’allora fattoria Paradiso, area oggi occupata da Carrarafiere, nel 1970. All’incontro parteciperà l’assessore alla Cultura Gea Dazzi. Riccardo Canesi chiede a tutti coloro che rammentano il passaggio del mitico duo, che li hanno incontrati in quell’occasione o che hanno aneddoti da raccontare, di partecipare all’incontro.

Si ringraziano i Cavalieri Apuani.