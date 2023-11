Maria Mattei a Spazio Alber1ca su Callas e Pasolini

Si terrà giovedì 9 alle 21 l’incontro con la studiosa e ricercatrice Maria Mattei all’ex Ospedale San Giacomo in via Grazzano al civico 1. La serie di incontri offerti al circolo ‘Spazio Alberica’, sotto il titolo ‘Il coraggio della diversità e la tessitura ostinata delle relazioni’ debutterà con un focus sull’amicizia tra l’artista Giuseppe Zigaina, Maria Callas e Pier Paolo Pasolini. Incontri di spiriti geniali e anticonformisti: Giuseppe Zigaina un grande pittore disabile, un“diverso” come diverso fu il suo amico di una vita: Pier Paolo Pasolini del quale Maria Callas, amica di entrambi, si innamorò perdutamente. Una storia che ha sullo sfondo la Carrara delle prime Biennali fino agli anni 70; incontro sin quello che è un ciclo di racconti di personaggi e storie legate alla città.